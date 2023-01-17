Краснодарский край стал одним из лидеров среди регионов по выводу жилья на рынок недвижимости

В 2022 году Кубань стала вторым регионом РФ по выводу жилья на рынок

Краснодарский край в 2022 году вывел на рынок недвижимости 313 домов и занял второе место среди регионов. Первое место заняла Новосибирская область, а третье — Москва.

Также по итогам прошлого года выросла площадь новых объектов и составила 3,7 млн кв. метров. Это 82,3 тыс. квартир, сообщил «РБК Краснодар».

Отметим, что в 2022 году на Кубани за 11 месяцев ввели на 20% больше жилья, чем за такой же период в 2021 году.

Ранее Юга.ру писали, что объем непроданного жилья в новостройках по всей России превышает 41%. Эксперты связывают количество нераспроданного жилья с тем, что застройщики не стали сбавлять темпы запуска новых проектов, хотя спрос на них стал падать.

При этом жители Краснодарского края стали лидерами по инвестициям в зарубежную недвижимость. Чаще всего её покупают в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции.