Крымский мост закроют для машин 17 января

Минтранс РФ сообщил о закрытии Крымского моста для автомобилей

17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение транспорта. Автодорожную часть моста полностью закроют с 13:00 до 18:00 для ремонтных работ.

Министерство транспорта РФ попросило водителей заранее планировать свои поездки и следить за обновлением. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.