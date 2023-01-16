Крымский мост закроют для машин 17 января
Минтранс РФ сообщил о закрытии Крымского моста для автомобилей
17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение транспорта. Автодорожную часть моста полностью закроют с 13:00 до 18:00 для ремонтных работ.
Министерство транспорта РФ попросило водителей заранее планировать свои поездки и следить за обновлением. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
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