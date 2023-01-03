С 3 по 6 января в МФЦ Анапы дежурные окна будут работать только для выдачи соцвыплат по сертификатам на покупку жилья беженцам Херсонской области

Об этом сообщил сайт многофункциональных центров гос- и муниципальных услуг Краснодарского края 27 декабря.

В новости уточнялось, что дежурные окна будут работать с 9 до 18 в МФЦ Анапы на проспекте Революции, 3. Услуга для переселенцев в сообщении названа так:

«Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Краснодарского края на постоянное место жительства».