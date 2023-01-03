На новогодних праздниках МФЦ Анапы будет работать только по жилищным сертификатам для переселенцев из Херсонской области
С 3 по 6 января в МФЦ Анапы дежурные окна будут работать только для выдачи соцвыплат по сертификатам на покупку жилья беженцам Херсонской области
Об этом сообщил сайт многофункциональных центров гос- и муниципальных услуг Краснодарского края 27 декабря.
В новости уточнялось, что дежурные окна будут работать с 9 до 18 в МФЦ Анапы на проспекте Революции, 3. Услуга для переселенцев в сообщении названа так:
«Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Краснодарского края на постоянное место жительства».
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Сайт напомнил, что 7 и 8 января 2023 года — выходные.
Сертификаты на покупку жилья в Краснодарском крае и Адыгее начали выдавать в конце октября, когда в города Черноморского побережья приехали тысячи беженцев из Херсонской области. С тех пор правила покупки жилья по сертификатам изменились: например, сертификаты теперь действуют пять месяцев, а покупать по ним жилье можно и у родственников. Узнать об остальных изменениях можно здесь.
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