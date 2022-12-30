В поликлиниках Краснодара на новогодних праздниках будет сокращённый график

У травмпунктов и скорой помощи режим работы не изменится — круглосуточно и без выходных

С 31 декабря по 8 января поликлиники Краснодара будут работать по сокращенному графику без выходных с 9:00 до 16:00. Стационары и скорая помощь — круглосуточно.

В городских поликлиниках прием будут вести дежурные врачи и педиатры. Продолжат работу кабинеты неотложной помощи, вакцинации, диспансеризации, рентгена и процедурные, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, общественный транспорт на праздниках будет ходить в режиме выходного дня. В новогоднюю ночь продлят работу только нескольких трамваев и троллейбусов.