В поликлиниках Краснодара на новогодних праздниках будет сокращённый график

Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

У травмпунктов и скорой помощи режим работы не изменится — круглосуточно и без выходных

С 31 декабря по 8 января поликлиники Краснодара будут работать по сокращенному графику без выходных с 9:00 до 16:00. Стационары и скорая помощь — круглосуточно. 

В городских поликлиниках прием будут вести дежурные врачи и педиатры. Продолжат работу кабинеты неотложной помощи, вакцинации, диспансеризации, рентгена и процедурные, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, общественный транспорт на праздниках будет ходить в режиме выходного дня. В новогоднюю ночь продлят работу только нескольких трамваев и троллейбусов.

Здравоохранение Краснодар Медицина Новый год

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