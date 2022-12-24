В вузах РФ будут изучать основы военной подготовки
23 декабря Минобрнауки заявило, что курс по военной подготовке добавят в бакалавриат, специалитет и дополнительные профессиональные программы
О внедрении военного курса в российские университеты сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
«Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны РФ <…>. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — высказались в министерстве.
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По мнению Минобра, курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. Модуль содержит разделы по основным направлениям социально-экономического, политического и военно-технического развития РФ, международным отношениям, правовой базе военной службы, строевой подготовке, основы тактике и медицине.
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