В вузах РФ будут изучать основы военной подготовки

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 декабря Минобрнауки заявило, что курс по военной подготовке добавят в бакалавриат, специалитет и дополнительные профессиональные программы

О внедрении военного курса в российские университеты сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

«Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны РФ <…>. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — высказались в министерстве.

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По мнению Минобра, курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. Модуль содержит разделы по основным направлениям социально-экономического, политического и военно-технического развития РФ, международным отношениям, правовой базе военной службы, строевой подготовке, основы тактике и медицине.

Как сообщали Юга.ру. 8 ноября из-за спецоперации в Госдуме сочли актуальным вернуть начальную военную подготовку в школьные программы. 22 декабря Минпросвещения добавило в школьные программы модуль «Элементы начальной военной подготовки» об автоматах Калашникова и гранатах Ф-1 и РГД-5.

Армия Вузы Министерство обороны России Министерство образования и науки России Образование

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