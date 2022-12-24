В вузах РФ будут изучать основы военной подготовки

23 декабря Минобрнауки заявило, что курс по военной подготовке добавят в бакалавриат, специалитет и дополнительные профессиональные программы

О внедрении военного курса в российские университеты сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки. «Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны РФ <…>. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — высказались в министерстве.

По мнению Минобра, курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. Модуль содержит разделы по основным направлениям социально-экономического, политического и военно-технического развития РФ, международным отношениям, правовой базе военной службы, строевой подготовке, основы тактике и медицине.