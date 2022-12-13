На размещение и питание беженцев в Краснодарском крае потратят больше 1 млрд рублей
На человека рассчитывают тратить около 1800 рублей в сутки
Администрация Краснодарского края выделит 1,3 млрд рублей из резервного фонда на размещение и питание граждан из Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Деньги из фонда направят в министерство ГО и ЧС края, сказано в постановлении губернатора. Дальше средства распределят по местным бюджетам.
На одного гражданина, вынужденно покинувшего указанные территории, будут выделять в сутки в среднем 1800 рублей. В сумму входят расходы на размещение — до 913 рублей, и на питание — до 887 рублей, указано в документе.
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В список пунктов временного размещения вошли 56 гостиничных комплексов, баз отдыха, пансионатов и санаториев. Они расположены в Анапе, Геленджике, Апшеронском, Темрюкском и Туапсинском районах.
Напомним, в Анапе полиция назвала фейком сообщения о конфликтах жителей города с переселенцами из Херсонской области.