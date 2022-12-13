На размещение и питание беженцев в Краснодарском крае потратят больше 1 млрд рублей

На человека рассчитывают тратить около 1800 рублей в сутки

Администрация Краснодарского края выделит 1,3 млрд рублей из резервного фонда на размещение и питание граждан из Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Деньги из фонда направят в министерство ГО и ЧС края, сказано в постановлении губернатора. Дальше средства распределят по местным бюджетам.

На одного гражданина, вынужденно покинувшего указанные территории, будут выделять в сутки в среднем 1800 рублей. В сумму входят расходы на размещение — до 913 рублей, и на питание — до 887 рублей, указано в документе.