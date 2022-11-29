28 ноября МВД Краснодарского края опровергло информацию о драках в Анапе с участием переселенцев из Херсонской области

24 ноября, проверяя статистику сайта, редакция Юга.ру заметила резкий скачок поисковых запросов о конфликте с беженцами из Украины в Анапе. Это привело к тому, что репортаж из Анапы со словом «мордобой» в заголовке читали 23 ноября в пять раз активнее, чем в среднем в любой из предыдущих семи дней. Заметив всплеск интереса к теме, редакция нашла комментарии о конфликте в телеграм-канале ПВА под постом об отключении света в Украине. Также мы нашли аудиосообщение, многократно пересланное в WhatsApp. И там, и там упоминалась драка между «местными» и мигрантами, «орущими «Слава Украине».

13 ноября: Администрация Каховского района Херсонской области эвакуировалась сама и просила жителей уезжать в Туапсе

Однако из голосовых сообщений неясно, когда именно произошли описываемые события — в начале 20-х чисел ноября или намного раньше. Также сотрудиники редакции находили и получали подобные войсы либо с пересказом того же сюжета, либо в целом о социальной напряженности из-за миграции украинцев в Краснодарский край, в частности — на побережье и в Анапу. В связи с этим редакция направила официальный запрос к МВД Краснодарского края. В нем мы спрашивали, получала ли полиция Анапы обращения о подобных конфликтах и поступали ли распоряжения от каких-либо ведомств усилить график несения службы на Пионерском проспекте.

14 ноября: Власти Крыма решили пересмотреть меры безопасности после отвода войск РФ с правого берега Днепра

Запрос остался без ответа, но вечером 28 ноября сайт краевого МВД опубликовал новость, назвав такую информацию фейком: «В последнее время участились случаи распространения в мессенджерах сети Интернет фейковых аудиосообщений о якобы произошедших в Анапе происшествиях с участием вынужденных переселенцев из вновь присоединенных регионов РФ. Распространяемая информация является недостоверной». Полиция заявила, что занимается «удалением из сети Интернет фейковых аудиофайлов. Однако некоторые граждане продолжают распространение еще оставшихся в сети не соответствующих действительности материалов». В пресс-службе подчеркнули, что все это дестабилизирует общественную обстановку в крае. Еще сотрудники полиции напомнили об уголовной (ст. 207.1 УК РФ) и административной ответственности (ч. 9,10 ст. 13.15 КоАП РФ) со штрафами от 30 до 600 тыс. рублей и лишением свободы до трех лет.

Предыстория. Глава временной гражданской администрации Херсонской области предложил ее жителям выезжать в регионы юга РФ еще 13 октября. Тогда активистка посоветовала ему не усугублять социальную напряженность в и так перенаселенном Краснодарском крае. 19 октября Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». Оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением <…> жилых помещений».



С тех пор в города побережья эвакуировали не менее 16 тыс. человек. В Анапе их размещают в пансионатах на Пионерском проспекте. Здесь же развернули два МФЦ, где беженцы получают российские документы по украинским. 3 ноября Юга.ру опубликовали репортаж из очередей, где люди обсуждали жилищные сертификаты и вспоминали жизнь под обстрелами.