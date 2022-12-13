В Краснодарском крае участники СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь

13 декабря депутаты ЗСК внесли изменения в закон «О юридической помощи на территории Краснодарского края»

Поправки в закон добавили в категорию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, добровольцев и мобилизованных на СВО, а также лиц, вынужденно покинувших территорию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей или Украины.

На бесплатную помощь юристов могут рассчитывать: граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ (ВС РФ);

лица, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, принимающие (принимавшие) участие в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также их родители, супруг (супруга), дети;

граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей или Украины после 18 февраля 2022 года.

Для новых категорий граждан принятые поправки также устанавливают документы для получение бесплатной юридической помощи, а также упрощают процедуру их представления при личном обращении.

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«Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто. И мы должны максимально облегчить для этих людей процедуры получения предусмотренной законом помощи», — прокомментировал принятие закона спикер ЗСК Юрий Бурлачко.