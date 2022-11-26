Прокуратура внесла представление Кондратьеву за нарушение прав детей с ограниченными возможностями

Заместитель генпрокурора РФ внес представление губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Причиной стало несоблюдение прав детей с ограниченными возможностями. Семьи детей отказались от двухразового питания и попросили денежную компенсацию, но им отказали.

Позже в дело вмешалась прокуратура и организовала проверку. В итоге 37 детям, которые отказались от обедов в школах, выплатили более 1,5 млн рублей. Также выяснилось, что в учреждениях не хватает учителей-дефектологов, из-за чего дети не могут получать соответствующую помощь.

Как писали Юга.ру, в июле уголовное дело завели на главу Брюховецкой области. Чиновник вынес представление об изъятии детей из двух семей и прекращении выплат на их содержание. Однако дети продолжили жить с опекунами, но уже без обязательных пособий. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.