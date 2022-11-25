В Краснодарском крае сохранят меры соцподдержки многодетных семей в случае гибели детей в СВО

Принятые изменения закрепляют статус многодетной за семьей, потрявшей одного или нескольких детей в СВО. Семьи, имевшие ранее в своем составе трех и более детей, сохранят право на получение бесплатных земельных участков или иных мер соцподдержки по обеспечению жилыми помещениями.

«Мы должны сделать и делаем всё от нас зависящее, чтобы поддержать их самих и их семьи. На передовую идет гуманитарная помощь, посылки, собранные жителями Кубани и предприятиями, организациями всех форм собственности. Семьям наших защитников должна быть оказана всемерная помощь и поддержка. Органы власти делают для этого всё возможное. Разработанный профильным комитетом закон направлен на то, чтобы поддержать многодетные семьи защитников Отечества, дать им еще одну социальную гарантию», — сказал Юрий Бурлачко.