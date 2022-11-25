В Краснодарском крае сохранят меры соцподдержки многодетных семей в случае гибели детей в СВО

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

24 ноября депутаты ЗСК внесли поправки в краевой закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям

Принятые изменения закрепляют статус многодетной за семьей, потрявшей одного или нескольких детей в СВО. Семьи, имевшие ранее в своем составе трех и более детей, сохранят право на получение бесплатных земельных участков или иных мер соцподдержки по обеспечению жилыми помещениями.

Комментируя принятый документ, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил важность закрепления социальных гарантий за участниками СВО и их семьями.

«Мы должны сделать и делаем всё от нас зависящее, чтобы поддержать их самих и их семьи. На передовую идет гуманитарная помощь, посылки, собранные жителями Кубани и предприятиями, организациями всех форм собственности. Семьям наших защитников должна быть оказана всемерная помощь и поддержка. Органы власти делают для этого всё возможное. Разработанный профильным комитетом закон направлен на то, чтобы поддержать многодетные семьи защитников Отечества, дать им еще одну социальную гарантию», — сказал Юрий Бурлачко.

Ранее Юга.ру писали о других мерах соцподдержки для участников СВО и их семей:

Законодательство ЗСК Семья Социальные программы Частичная мобилизация для СВО Юрий Бурлачко

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