В Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Он должен вложить 120 млрд рублей

Компания «РТ-Инвест» до конца года может представить инициативу по строительству мусороперерабатывающих заводов в Краснодарском крае. Региональное министерство экономики уже планирует запускать конкурс по выбору инвестора, готового вложить в проект 120 млрд рублей, рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Он объяснил, что строительство мусорных заводов будет рентабельным только в условиях максимального возврата инвестиций. Поэтому возврат средств теперь является ключевым моментом в реализации подобных проектов.

Также министр добавил, что теперь возможно привлекать средства Российского экологического оператора.

«Теперь нашей ключевой задачей является правильное структурирование правовых отношений, нахождение общего языка с населением и подбор территории под реализацию проекта, поскольку в регионе очень много земель имеют определенные ограничения. Могу сказать, что сейчас такое решение найдено, мы с Ростехом в активных переговорах», — добавил министр.

Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с переработкой мусора в Краснодарском крае. Например, в Белореченске полигон переполнен в 1,5 раза, но альтернативы ему нет. Туда свозят отходы из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.

В октябре на Российском экологическом форуме Краснодарский край подписал соглашение о строительстве в регионе пяти комплексов по переработке отходов. Возводить их будет компания «РТ-инвест» при поддержке Российского экологического оператора. Сумма инвестиций — 23 млрд рублей.

Также в крае хотят построить экопромышленный парк за 1,3 млрд рублей. В нём создадут производство по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. тонн в год. Где он появится — неизвестно.