В Краснодарском крае хотят продлить работу мусорных полигонов до 2026 года

24 ноября депутаты Краснодарского края попросили у Правительства РФ продлить работу мусорных полигонов в регионе

На сесии ЗСК первый зампред комитета по экологии Андрей Булдин рассказал, что в Краснодарском крае в процессе реализации реформы отрасли обращения с отходами выявили ряд проблем. Одна из основных и наиболее острых — сокращение оставшейся емкости полигонов и отсутствие мощностей для захоронения ТКО (твердых коммунальных отходов).

По словам парламентария, подавляющее большинство полигонов либо уже исчерпали свою вместимость, либо исчерпают ее в ближайшее время.

В связи с этим профильный комитет подготовил обращение депутатов ЗСК к заместителю председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Поправки позволят использовать до 1 января 2026 года полигоны, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие необходимой документации, но при строгом соблюдении установленных законодательством санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вопрос переработки и захоронения коммунальных отходов — проблема, стоящая перед всеми регионами. Но наибольшей актуальностью она обладает для таких субъектов, как Краснодарский край. Высокая плотность населения, большой приток отдыхающих — все это создает дополнительную нагрузку на мусорные полигоны края, добавил он.

Средний житель Краснодарского края выбрасывает 322 кг мусора в год. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м.

«Перспектива закрытия части полигонов в крае поставит под угрозу будущий курортный сезон, создаст неудобства и дискомфорт для значительной части населения края. Мы рассчитываем на понимание федерального центра в этом важном вопросе. И, уверен, наше мнение будет принято во внимание», — сказал, комментируя принятый документ, Юрий Бурлачко.