В Адыгее прошло торжественное мероприятие в честь Дня матери

В преддверии Дня матери в Госфилармонии Адыгеи состоялось торжественное мероприятие

В 1998 году в России учредили День матери, который теперь отмечают каждое последнее воскресенье ноября. Поздравить женщин с праздником в Госфилармонию Адыгеи прибыл глава республики Мурат Кумпилов.

Обращаясь ко всем присутствующим, глава региона отметил, что этот праздник олицетворяет все светлые и приятные чувства, которые человек связывает с самым дорогим и светлым для него образом — образом матери.

«Материнство невозможно без самоотверженности и душевного тепла. Заботливые, любящие матери — это опора семьи и счастье детей. Поэтому расширение мер поддержки материнства и детства, решение вопросов роста рождаемости, повышение авторитета института семьи всегда были и остаются неизменными приоритетами социальной политики в Адыгее», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики рассказал о различных мерах поддержки матерей и семей с детьми, действующих в регионе. В настоящее время в Адыгее проживает 7865 многодетных семей, из них 5024 пользуются различными мерами социальной поддержки. Получателями ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в республике являются 4690 семей.

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Ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума предоставляют семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Кроме того, семья может получить единовременную выплату. Этой же категории граждан на бесплатной основе предоставляют в собственность земельный участок. В рамках нацпроекта «Демография» семьи с детьми на территории Адыгеи могут взять льготную ипотеку в российских кредитных организациях и АО «ДОМ.РФ».

За счет средств республиканского бюджета многодетные семьи имеют право на денежную компенсацию в размере 30% по выплате за коммунальные услуги, бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений на транспорте общего пользования. Также в Адыгее целенаправленно ведут работу по укреплению и поддержанию здоровья детей. В текущем году всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 22492 ребенка.

В ходе мероприятия 10 многодетным матерям, воспитавшим 5 и более детей, Мурат Кумпилов вручил дипломы «Материнская слава» и именные премии Республики Адыгея. Их получили: Нуриет Хутова, Сарра Блягоз, Светлана Гершокова, Римма Езугова, Галина Калюжная, Татьяна Молчанова, Марина Дереберина, Кристина Кочнева, Елизавета Шишкина, Мария Женетль. Всем им также вручмлм памятные медали, посвященные 100-летнему юбилею государственности Адыгеи.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой мастеров искусств.

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи