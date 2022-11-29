В Витязево открыли новое здание отделения полиции

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»
    © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

В ноябре в анапском селе Витязево открыли новое здание отделения полиции, строительство которого проинвестировал СЗ ИСК «Еврострой»

Двухэтажное современное здание площадью более 500 кв. метров построили в течение года и безвозмездно передали муниципалитету. В нем предусмотрены помещения для оперативных дежурных, сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних. Пункт полиции оснащен необходимым оборудованием и подключен к системам безопасности.

  • © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»
    © Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Инвестором строительства объекта выступил специализированный застройщик ИСК «Еврострой».

«Курорты Краснодарского края принимают все больше гостей, соответственно, возрастает важность и сложность задач по обеспечению безопасности. На сотрудников правоохранительных органов возложена особая ответственность, а наш долг — оказывать им помощь и содействие», — отметил генеральный директор СЗ ИСК «Еврострой» Николай Шихиди.

Кроме Витязево, в зону ответственности нового отделения входят близлежащие населенные пункты: Благовещенская, Виноградный и другие. В общей сложности в них проживают более 55 тыс. человек, а в пик курортного сезона количество людей здесь возрастает до 250 тысяч. Собственный пункт полиции позволит правоохранителям оперативно реагировать на обращения граждан и надежно обеспечивать безопасность жителей и гостей курорта.

Как писали Юга.ру, в Анапе займутся восстановлением пляжей.

Анапа Полиция Строительство

Новости

Полиция назвала фейком сообщения о конфликтах жителей Анапы с беженцами из Херсонской области
На Кубани похолодает, на край надвигается антициклон
В Краснодаре на въездах в город две большие пробки
В районе морпорта Сочи снова обнаружили нефтяное пятно
В Керченском проливе из-за ветра приостановили движение паромов
В Сочи с 1 декабря появится дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну

Лента новостей

Реклама на сайте