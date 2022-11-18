В Крыму начали строить фортификационные сооружения
Для обеспечения безопасности в Крыму ведут фортификационные работы
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории республики проводятся фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности населения. Также он добавил, что все меры, принимаемые в республике, достаточные, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности.
«Моя позиция и позиция руководства страны — основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области», — добавил Аксенов.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинова заявил, что в республике пересмотрят перечень мер, необходимых для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. Такое решение приняли из-за отвода российских войск с правого берега Днепра.
Все материалы по теме: