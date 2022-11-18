В Крыму начали строить фортификационные сооружения

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории республики проводятся фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности населения. Также он добавил, что все меры, принимаемые в республике, достаточные, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности.

«Моя позиция и позиция руководства страны — основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области», — добавил Аксенов.