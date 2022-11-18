В Крыму начали строить фортификационные сооружения

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для обеспечения безопасности в Крыму ведут фортификационные работы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории республики проводятся фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности населения. Также он добавил, что все меры, принимаемые в республике, достаточные, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. 

«Моя позиция и позиция руководства страны — основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области», — добавил Аксенов.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинова заявил, что в республике пересмотрят перечень мер, необходимых для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. Такое решение приняли из-за отвода российских войск с правого берега Днепра.

Безопасность Сергей Аксенов

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В Крыму начали строить фортификационные сооружения
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