Власти Крыма пересмотрят меры безопасности после отвода войск с правого берега Днепра

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинова сообщил в своем телеграм-канале, что в республике пересмотрят перечень мер, необходимых для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. Такое решение приняли из-за отвода российских войск с правого берега Днепра.

«Для нас отход из Херсона имеет и то последствие, что фронт приблизился к Крыму. Это заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность», — написал Константинов.

Также председатель Госсовета отметил, что стратегически для Крыма ничего не изменилось. По его словам, республика остается мирным регионом со стабильной ситуацией, где «нет поводов для панических настроений».

Напомним, 9 ноября министр обороны Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина приказал выводить войска с правого на левый берег Днепра. По словам Суровикина, такое решение связано в том числе с потенциальной угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

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