Мэрия Анапы через суд добилась сноса коттеджей в Варваровке

Застройщик коттеджей в Варваровке должен в течение месяца снести все дома

Анапский суд признал коттеджный поселок «Златоград» в Варваровке самовольным строительством и постановил снести дома. Дело в том, что строительство шло на землях сельхозназначения, сообщил «РБК Краснодар».

Суд установил, что спорный земельный участок предназначен для работы фермеров и другой сельхоздеятельности. Мэрия Анапы заявила, что коттеджи там построили без разрешительных документов.

Застройщик утверждал, что дома строили на участке с 2014 по 2020 годы, когда земля имела другой вид разрешенного использования — садово-дачное хозяйство. В эту категорию участок перевели в 2014 году по заявлению собственника.

Но затем прокуратура провела проверку и потребовала отменить решение. В 2021 года администрация Анапы вернула землям статус сельскохозяйственных.

В суде представитель застройщика говорил, что собственники участков в районе Варваровки создали Товарищество собственников недвижимости «Златоград», построили дороги и линии электропередач. Но доводов об их наличии в иске не было.

Суд постановил снести коттеджи в течение 30 дней со дня вступления решения в силу. Также с собственника участка взыскали судебную неустойку в сумме 20 тыс. рублей ежедневно, пока постановление суда не будет исполнено.

Как писали Юга.ру, в Анапе застройщик возводит 10 многоэтажек на месте старого винзавода. Мэрия через суд пытается добиться запрета строительства.