В станице Тбилисской 8 детей-сирот получили новые квартиры

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

15 ноября 2022 года 8 тбилиссцев из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили квартиры в новом доме

Дом находится в станице Тбилисской на улице Розовой. В микрорайоне работает общественный транспорт, есть детский сад, кабинет врача общей практики, строят новую современную школу.

На территории Тбилисского района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно обеспечивают благоустроенным жильём. В Краснодарском крае такую меру поддержки реализуют в рамках госпрограммы «Дети Кубани». Всего в нынешнем году квартиры в Тбилисском районе получили 17 человек. Жильё предоставляется согласно очереди.

  • © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

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С новосельем жильцов поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин и прокурор Тбилисского района Роман Ведерников.

«Сегодня знаменательный долгожданный день, который наверняка запомнится на всю жизнь нашим новоселам. Жильё определяет многое в жизни. Это стабильность в семье и в работе. И уже не зачем человеку искать счастье на чужбине, если родная станица может обеспечить ему надежность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть это жильё будет новым этапом вашей счастливой жизни, всё в ваших руках и зависит от вас. Мир вашему дому!» — сказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в октябре 2021 года в центре станицы Геймановской Тбилисского района открыли реконструрованный парк площадью 2,1 га. В районном центре — станице Тбилисской — появился фонтан. Также здесь приступили к капитальному ремонту клуба. В здании проведут внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, потолки, обновят двери и фасад. 

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