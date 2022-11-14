Предзимье в Краснодарском крае. К концу недели синоптики обещают похолодание и снег

В начале недели в Краснодаре будет тепло и сухо, к концу — холодно и сыро

В Краснодарском крае и других южных регионах страны в конце недели испортится погода. Теплый антициклон вытеснят арктические массы холодного воздуха. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В середине следующей недели начнется похолодание, которое к следующим выходным дням завершится мокрым снегом на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края. Это будет существенное понижение температуры, речь идет о 8-11 градусах», — отметил эксперт.

В Краснодаре погода будет меняться постепенно. В понедельник будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 10-12 градусов. Со вторника похолодает днем до 6-8 градусов, по ночам — до нуля. К пятнице погода испортится окончательно, пойдет мокрый снег. Днем воздух будет прогреваться до 1-3 градусов, ночью ударят первые морозы до -4 градусов. В стороне от климатических катаклизмов останется только Сочи.

«В Сочи снег не дойдет, всю следующую неделю будет сухо и солнечно, в пределах 14-16 градусов. К пятнице пройдут дожди, но температура останется прежней», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, в понедельник, 14 ноября, на территории края переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, местами в юго-восточных предгорных районах +4-1°, днем 8-13°.