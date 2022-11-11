«Директора управляющей компании забрали на СВО». Жёны военных в Краснодарском крае много лет борются за коммунальные услуги

Жители Северского района пожаловались на обслуживание квартир военнослужащих

В редакцию Юга.ру обратилась Анастасия*, 35-летняя жительница посёлка Афипского в 20 км от Краснодара. Свой дом на улице 50 лет Октября и два соседних она называет «военными»: женщина с детьми и мужем, награждённым за участие в СВО, живёт в служебной квартире Министерства обороны. По её словам, собственников в трёх домах не больше 20%, остальные квартиры заселяют семьями военных. Домам всего 10-12 лет, но Анастасия и другие собеседники Юга.ру рассказывают о плохих жилищных условиях. «Лифты аварийные, в любой момент могут упасть. Их никто не обслуживал уже много лет. Работает в лучшем случае один из двух лифтов в подъезде, они часто ломаются. Минобороны тоже ничего не делает. Всё тут очень печально, хотя и не так, как в Кореновске. Двери подъездные не закрываются, мы сталкиваемся с воровством велосипедов, самокатов и колясок, — пояснила другая жительница]. Лампочек нету. Площадки не убирают, я свою мою сама, хотя мы платим уборщице. Мы живём в не очень комфортных условиях. Сама по себе квартира хорошая, на этаже убрался — у тебя хорошо. Но когда заходишь в подъезд, а там стены не мыли десять лет...», — жалуется Анастасия. «Чего не коснись в наших домах, везде полный раздрай. Люди бьются, бьются, как слепые котята об стену. Мы писали в администрацию Краснодарского края, мы писали в антимонопольную службу, в жилинспекцию, в суд, в прокуратуру, уполномоченному по правам человека писали. Нет, ничего», — возмущается Маргарита*, одна из немногих собственниц.

Семья Анастасии переехала в министерскую квартиру шесть лет назад. Тогда за домами следили хорошо, или в свежих постройках проблемы были незаметны. Всё изменилось, когда их отдали под управление другой компании. УК «Градъ» за 2019-2022 годы накопила многомиллионные долги перед поставщиками воды, электроэнергии и тепла. Жители говорят, что компания собирала деньги по квитанциям, но не передавала оплату услуг коммунальщикам. Когда это стало известно, в Афипском решили заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями. «Они [УК «Градъ» в связи с этим] нам писали угрожающие записки. Они приходили отключать свет, хотя отношения к этому не имеют. Я лично вызывала участкового, когда пришёл мужчина из управляющей перерезать свет», — рассказывает Анастасия. «Мы писали, мы ходили на собрания… Это катастрофа! Было такое, например: мужчина в командировке, жены нету — они ставили заглушки на канализацию», — продолжает девушка. В 2022 году собственники и наниматели квартир даже попытались возбудить уголовное дело против управляющей компании, но им отказали. С сентября отказ пробуют обжаловать. «Мы устали «кричать» о крайне неблагополучном состоянии лифтового хозяйства, требующего от собственника капитальных вложений. Мы готовы были выполнить работы при наличии средств, чтобы привести лифты в безопасное состояние. Мы многократно отключали все лифты, для чего нужно только уведомить Ростехнадзор, но наши решения отменяли. Мы не будем отключать их в надежде, что беды не случится. Уверены, собственник Министерство обороны к ремонту не приступит из-за отсутствия финансирования, а мамочки с колясками будут вынуждены носить наверх неподъёмные тяжести», — так звучит отрывок из письма УК «Градъ» жителям.

В 2019 году «Градом» управлял Дмитрий Иванов, под его руководством компания задолжала 20 млн рублей за коммунальные услуги. Потом он основал свою управляющую компанию — «БазисЮг», которая с августа 2022 года обслуживает жителей «военных» домов. В отношении «Града» проводят проверки по заявлениям жильцов и коммунальщиков, а следователи ведут уголовное дело о невыплате сотрудникам зарплат. Жители подали иск к администрации Афипского из-за конкурса на выбор управляющей компании, в котором участвовало всего две организации, включая победившую «Базис-Юг». «Первое время директор «Базис-Юга» пытался с нами лояльно, но как ничего не делалось, так и не делается. Сейчас его забрали на СВО, вместо него некая юристка Инна. Она нам предлагает собраться самим счётчики отремонтировать. Но мы же платим! Это должны они делать!», — возмущается Анастасия. «Ничего, кроме как дуть в уши обещаниями и мыть полы раз в месяц грязной тряпкой, они не делают», — добавляет Маргарита. В распоряжении Юга.ру есть квитанция за отопление в октябре 2022 года. Хотя его включили только в 20-х числах, счёт составил более 2,7 тыс. рублей. Жителям объяснили, что гигантские суммы связаны с неисправностью счётчиков тепла, а УК попытается добиться перерасчёта. «Милые девочки, по поводу общих приборов учёта. Человек их посмотрел, сказал, что надо ремонтировать, они не подлежат никакой поверке. И это было указано ещё «Граду». Но все плюнули и забыли. Чтобы их отремонтировать, нужно заплатить за каждый счётчик в районе 35 тысяч рублей. Мы посчитали, что каждая квартира должна будет заплатить в районе 160 рублей. Если мы не договоримся, продолжите платить по нормативам. Управляющая компания не может, эти виды работ не предусмотрены в конкурсной документации, это только за счёт жителей. Я сегодня отдала за насосы на один дом 42 тысячи, это всё за счёт денег, которые от вас поступают. Поступает очень мало», — говорит сотрудница «Базис-Юг» Инна в голосовом сообщении от 8 ноября, которое редакции передали жители. В другом сообщении она пересказывает разговоры с представителем Минобороны: «А мы тут при чём, мы же бюджетная организация, откуда нам деньги брать? Не оказывайте услуги, экономьте, чтобы собрать на лифты». Я ему говорю — ты представляешь, сколько денег нужно, чтобы лифт починить? Жильцы с вами договор соцнайма заключили, вы обязаны передать им квартиры в хорошем состоянии, они за это платят. Давайте мы [с жителями] вместе тогда будем требовать, чтобы они покрыли расходы. Минобороны удобно устроились, они ни копейки не заплатили даже за пустующие квартиры за те три месяца, что мы вас обслуживаем». Согласно документам, в 2020 году в трёх домах пустовали 63 квартиры, принадлежащие Министерству обороны. «У кого жёны здесь — платят, а у кого нет? Кто на военных действиях, кто погиб на СВО. Нам их жалко, конечно, вы понимаете, молодые ребята. Не могут платить они сейчас», — объясняет Маргарита.