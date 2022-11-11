Выходные в Краснодаре будут солнечными, а ночная температура опустится до -1 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 11-13 ноября

В пятницу в Краснодаре будет туман, температура воздуха днем составит 10-12 °С.

По краю ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Воздух прогреется до 9-14 °С, в горах до 6-11 °С.

На Черноморском побережье облачно, без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик 12-14 м/с. Температура воздуха составит 13-18 °С.

На выходных в краевой столице будет солнечно и без осадков. В субботу температура поднимется до 10 °С, а в воскресенье до 14 °С. Ветер 3-4 м/с.

На территории Кубани преимущественно без осадков, утром и ночью местами туман. Ветер 4-9 м/с, в воскресенье порывы усилятся до 6-11 м/с, местами будет дуть со скоростью 12-14 м/с. Температура воздуха ночью в субботу составит +4…-1 °С, в воскресенье 1…6 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С. В горах ночью +2…-3 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи снежный покров достиг уже 40 см, а озёра покрылись льдом.