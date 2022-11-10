Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму

11 ноября в Симферополе пройдут похороны погибшего в ДТП заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщило РИА «Новости».

Кирилл Стремоусов погиб в аварии на пересечении трасс М-14 и Р-4 днем 9 ноября. В ДТП участвовали три автомобиля. Виновником столкновения предположительно стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. От удара у внедорожника Стремоусова оторвало бронекапсулу от шасси.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества. У замглавы администрации остались пятеро детей и беременная жена.

Отметим, ранее министр обороны Шойгу приказал выводить войска с правого на левый берег Днепра. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, а жизни людей постоянно в опасности. По его словам, из региона вывезли уже 115 тыс. человек.

Эвакуированных из Херсонской области доставляют в Краснодарский край. Здесь они находятся в пунктах временного размещения в Анапе, Туапсе, Геленджике, Джубге. Около 200 маломобильных человек привезли в Ростовскую область.

В Краснодарском крае беженцам помогают оформить необходимые документы и выдают российские паспорта. Юга.ру опубликовали репортаж из очередей, где люди обсуждают жилищные сертификаты и вспоминают, как жили под обстрелами.