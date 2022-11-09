Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае до 18 °С, а в горах Сочи уже лежит снег

В Краснодарском крае потеплеет до 18 °С

В Краснодаре 9 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 11-13 °С, ветер 6-11 м/с.

По краю синоптики обещают 9-14 °С. Ветер 6-11 м/с, в Новороссийске 15-18 м/с. Теплее всего будет на Черноморском побережье — там воздух прогреется до 18 °С.

В горах температура воздуха в ночное время опустится до -5 °С, но днем будет 3-8 °С. А в районе горной вершины Роза Пик снежный покров уже достиг 40 см. Озера Утаенные Кардывачского горного узла покрылись льдом.