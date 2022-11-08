«Ростелеком» обеспечил связь для трансляции международного турнира по дзюдо в Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» выступил телеком-партнером VIII международного турнира по дзюдо «Кубок Вызова РФСО «Локомотив» в городе Нальчике в спортивном комплексе «Гладиатор»

Компания обеспечила два высокоскоростных канала связи с пропускной способностью 100 Мбит/с для трансляции спортивных состязаний, а также организовала дежурства своих специалистов во время турнира для обеспечения бесперебойной связи.

Кубок Вызова — один из крупнейших турниров по дзюдо для юных спортсменов в России. Мероприятие в этом году собрало более тысячи юных дзюдоистов до 15 лет из 27 регионов страны, а также гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Таджикистана. Турнир проводился при поддержке Министерства спорта и Федерации Дзюдо Кабардино-Балкарской Республики.

«Наша компания неизменно открыта для поддержки мероприятий, связанных с развитием детского и юношеского спорта. Содействие здоровому образу жизни населения является одним из приоритетов социальной деятельности «Ростелекома». Кроме того, цифровые решения тысячекратно расширяют аудиторию даже самого купного события и способствуют увеличению интереса к нему», — отметил директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Залим Хутов.

По итогам соревнований спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали 9 медалей. В торжественном награждении победителей турнира принял участие чемпион России по дзюдо, мастер спорта России международного класса, заместитель гендиректора РФСО «Локомотив» Алим Гаданов.

«С уверенностью могу сказать, что Кубок вызова РФСО «Локомотив» завоевал большую популярность в мире дзюдо, он несомненно занимает одно из лидирующих положений в числе детско-юношеских соревнований. Растущее из года в год число участников говорит само за себя. Мы благодарим «Ростелеком» за содействие в проведении данного спортивного мероприятия на высоком организационном уровне», — сказал Алим Гаданов.

«Ростелеком» на постоянной основе в качестве цифрового партнера поддерживает проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни. Ознакомиться с социальными программами компании в области спорта можно на официальном сайте. Сервисы и решения «Ростелекома» для организаций и бизнеса