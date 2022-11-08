В Сочи из-за разгерметизации экстренно приземлился самолет

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вечером 7 ноября рейс авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в Сочи

Около 23:05 в Сочи приземлился рейс Екатеринбург — Стамбул авиакомпании Red Wings. Пилоты запросили экстренную посадку по техническим причинам.

В пресс-службе Red Wings сказали, что причиной экстренной посадки стала разгерметизация. По предварительной информации, при подготовке к вылету наземные спецслужбы закрыли один из клапанов багажного отделения с нарушениями. Все причины случившегося выясняют вместе со специалистами аэропорта Стамбула.

Самолет SSJ100 вылетел из Сочи после 00:30. Технические специалисты аэропорта досмотрели судно и дозаправили его. На борту находились 96 пассажиров.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи экстренно приземлился самолет Москва — Пафос из-за смерти 68-летнего пассажира. 

Аэропорты Сочи

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В Сочи из-за разгерметизации экстренно приземлился самолет

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