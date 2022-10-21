Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов страны, при этом четверть россиян все равно хотели бы провести здесь зиму

Половина жителей Краснодара считают город дорогим. А туристы наоборот хотели бы перезимовать здесь

Рейтинг самых дорогих городов по версии SuperJob возглавили Москва, Уфа и Краснодар. В опросе принимали участие жители городов-миллионников, старше 18 лет.

Краснодар считают дорогим 51% опрошенных, не считают его таким 35%. В список самых дорогостоящих товаров попали недвижимость, продукты питания, бензин, услуги ЖКХ и проезд на общественном транспорте.

Исследователи отметили, что в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске и Казани наиболее заметно изменилось отношение горожан к стоимости жизни. Респонденты отвечали, что деньги и потребление сейчас отошли на второй план.

При этом, по данным сервиса Работа.ру, Краснодар стал вторым в рейтинге самых привлекательных городов для зимовки. Голоса за него отдали четверть опрошенных. Туристы ответили, что город привлекает теплым климатом, хорошей погодой и доступностью рекреационных ресурсов. Возглавил этот список Сочи.

Ранее Юга.ру писали, что улица Красная в Краснодаре стала одним из самых дорогих торговых кварталов РФ. Зато парки города вошли в рейтинг достопримечательностей России.