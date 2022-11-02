В Краснодарском крае начались заморозки

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 2 ноября

В Краснодаре днем 2 ноября синоптики прогнозируют 13-15 °С. Преимущественно без осадков, ветер 6-11 м/с.

По краю утром и днем местами пройдет небольшой дождь, ветер 4-9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит 10-15 °С. В горах 5-10 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Дождь пройдет днем на участке Джубга — Магри. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем столбик термометра покажет 12-17 °С.

Синоптики отметили, что в ночное время суток местами в регионе температура воздуха стала опускаться до -1°С. В предгорных районах края уже начались дожди с мокрым снегом. Также мокрый снег на Кубани прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.