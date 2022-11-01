Власти решили не учитывать доходы мобилизованных при начислении социальных выплат их семьям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения денежных выплат

По его словам, такое решение позволит сохранить предоставляемые им меры социальной поддержки на прежнем уровне, пишет РБК.

Напомним, материальную помощь получают семьи, в которых средний доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Это пособия беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, выплаты в связи с рождением ребёнка, на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей. Тут мы объясняем, как их оформить.

Кроме того, призванных освободили от налогов на материальную помощь, в Краснодарском крае это 100 тыс. рублей. Также мобилизованные могут поставить на паузу взыскание долгов по кредиту.