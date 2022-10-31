Аксенов: в Крыму национализируют предприятия, поддерживающие Украину

Глава Крыма поручил национализировать компании, связанные с Украиной. Увольнять никого не будут

Глава Крыма Сергей Аксенов 1 ноября подпишет документы о национализации компаний, поддерживающих Украину. В список попали ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Список предприятий составила антитеррористическая комиссия. Аксенов отметил, что трудовые коллективы останутся на местах, никого увольнять не планируют. Под сокращение могут попасть только уполномоченные представители акционеров.

Как сообщил «Интерфакс», крымские власти уже назначили временное руководство в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ООО «Новацентр К». По данным из ЕГРЮЛ, руководителем комбината стал бывший директор брянского АО «Углегорск-Цемент» Алексей Дранный. Пост главы «Новацентра» занял директор симферопольского ООО «Стройцентр» Александр Романенко.

До присоединения Крыма к России АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» принадлежал группе «Бликфорд» бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Сеть гипермаркетов «Новацентр» принадлежала украинским сетям «Эпицентр К» и «Новая линия». Их бенефициарами являлись депутаты Верховной рады.

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