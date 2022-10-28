В выходные в Краснодарском крае будут дожди с грозами

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в Краснодарском крае 29-30 октября переменную облачность

Синоптики считают, что в субботу и воскресенье следует ожидать местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C, в юго-восточных предгорных районах +4...-1 °C, на Азовском побережье 5-10 °C. В горах ночью +2…-3 °C, днем 8-13 °C.

На Черноморском побережье также переменная облачность. Преимущественно без осадков, в воскресенье на участке Анапа-Геленджик местами кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик утром и днем 30 октября местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °C, днем 13-18 °C.

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае со среды. А в горах Сочи уже пошел снег.