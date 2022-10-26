«Окружить заботой и вниманием» обещают власти Сочи. Семьям мобилизованных на курорте выплатят по 50 тыс. рублей за новорожденного ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Денежные выплаты, бесплатный проезд и скидки на экскурсии. В Сочи разрабатывают меры поддержки семей мобилизованных

В Сочи ввели дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский. Создан Координационный Совет по поддержке семей мобилизованных.

Городские власти разрабатывают следующие меры поддержки мобилизованных и их семей:

  • бесплатный проезд на общественном транспорте для детей защитников;
  • компенсация оплаты питания в детских садах и школах с 1 по 11 классы;
  • единовременная выплата — 50 тыс. рублей в случае рождения ребёнка в семье мобилизованного;
  • льготное посещение музеев, концертных площадок, парков и экскурсий.

«Каждая мама, супруга, сестра, дети должны быть уверены — мы оперативно будем решать все проблемы родных наших бойцов. С каждой семьёй на связи, наши защитники должны знать, что дома всё хорошо, все родные и близкие окружены заботой и вниманием», — подчеркнул Алексей Копайгородский.

Также в Сочи возобновил работу волонтерский центр на базе местного Дома молодёжи. Там будет находится колл-центр заявок на оказание помощи.

Ранее Юга.ру писали о том, что власти Краснодара решили поддержать семьи мобилизованных горожан. Для них обеспечат бесплатный проезд, горячее питание и подарки.

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«Окружить заботой и вниманием» обещают власти Сочи. Семьям мобилизованных на курорте выплатят по 50 тыс. рублей за новорожденного ребенка
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