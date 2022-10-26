«Братик стал для него переводчиком». 6-летнему Толе из Анапы нужны слуховые аппараты за 153 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Миша и Толик Борисенко © Фото из архива семьи предоставлено «Русфондом»
    Миша и Толик Борисенко © Фото из архива семьи предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» открыл сбор на слуховые аппараты для 6-летнего анапчанина Толи Борисенко

У Толи Борисенко тугоухость 3 степени. Они с братом Мишей родились недоношенными и первые три месяца жизни провели в реанимации, но после росли здоровыми детьми. 

«Но в два года мы заметили, что братья по-разному воспринимают мультфильмы: Миша бежит смотреть, едва заслышав музыку, а Толик реагирует только на картинку, как будто не слышит звуков. Он стал постоянно переспрашивать, когда ему что-то говоришь. Мы пошли на прием к сурдологу, и выяснилось, что сынок бессимптомно перенес двусторонний отит. Последствия оказались тяжелыми — слух уже частично утрачен», — вспоминает мама мальчиков Лариса Борисова. 

Толе поставили диагноз «двусторонняя тугоухость 3 степени». Это значит, что он плохо разбирает речь и слышит не все звуки. Мальчик любит животных, рисует, лепит из пластилина, собирает конструкторы и мечтает пойти в школу вместе с братом-двойняшкой. Но для этого ему нужны современные слуховые аппараты. 

«[Без них] понимаем Толика только мы и братик, который стал для него в детском саду «переводчиком», — объясняет Лариса. 

Принцесса на коляске:

Модель, которую рекомендовал сурдолог, нельзя получить за счёт государства. А самостоятельно собрать 153 тыс. рублей на покупку семья не может. 

«Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании высокотехнологичными, цифровыми, многоканальными, программируемыми мощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами», — комментирует сурдолог Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова. 

Чтобы помочь Толику, достаточно отправить любое пожертвование через сайт, QR-код ниже, банковское приложение. Оформить пожертвование можно и от юридического лица. Подробнее о способах читайте здесь

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