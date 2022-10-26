«Братик стал для него переводчиком». 6-летнему Толе из Анапы нужны слуховые аппараты за 153 тыс. рублей

У Толи Борисенко тугоухость 3 степени. Они с братом Мишей родились недоношенными и первые три месяца жизни провели в реанимации, но после росли здоровыми детьми.

«Но в два года мы заметили, что братья по-разному воспринимают мультфильмы: Миша бежит смотреть, едва заслышав музыку, а Толик реагирует только на картинку, как будто не слышит звуков. Он стал постоянно переспрашивать, когда ему что-то говоришь. Мы пошли на прием к сурдологу, и выяснилось, что сынок бессимптомно перенес двусторонний отит. Последствия оказались тяжелыми — слух уже частично утрачен», — вспоминает мама мальчиков Лариса Борисова.

Толе поставили диагноз «двусторонняя тугоухость 3 степени». Это значит, что он плохо разбирает речь и слышит не все звуки. Мальчик любит животных, рисует, лепит из пластилина, собирает конструкторы и мечтает пойти в школу вместе с братом-двойняшкой. Но для этого ему нужны современные слуховые аппараты.

«[Без них] понимаем Толика только мы и братик, который стал для него в детском саду «переводчиком», — объясняет Лариса.