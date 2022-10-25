В Краснодарском крае мобилизованные могут поставить на паузу взыскание долгов по кредиту

Чтобы мобилизованным приостановить взыскание, следует обратиться к судебному приставу, работающему на призывном участке или по месту ведения производства. На сайте краснодарской мэрии отмечают, что до получения банком информации о приостановлении производства взыскание задолженности происходит законно.

Информацию о судебном приставе и месте ведения исполнительного производства можно уточнить на официальном сайте ФССП. Список необходимых документов обозначат по телефону 8 800 303-00-00.

24 октября в Краснодаре открылся Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан. Он заработал в МЦРП «Платформа» на улице Северной, 365. Телефон горячей линии +7 (989) 822-19-56.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей. Тут мы объясняем, как их оформить.