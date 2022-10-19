В Адыгее арестовали мобилизованного, сбежавшего по дороге в зону СВО. На суде он сказал, что ему стало страшно

Мобилизованный житель Ставропольского края сбежал по дороге в зону СВО. Его задержали в Адыгее

Как следует из постановления Майкопского гарнизонного военного суда о назначении дисциплинарного ареста, утром 1 октября А.С. Кулик, следуя в составе подразделения в служебную командировку из Будённовска в Джанкой, во время остановки самовольно отправился в сторону станицы Дондуковской. Таким образом, он «уклонился от исполнения обязанностей военной службы».

Представитель военного коменданта сообщил, что в ходе розыска военнослужащего командование по телефону требовало от него оставаться возле заправочной станции, однако мобилизованный это проигнорировал. Вечером 2 октября его задержали сотрудники полиции. Согласно протоколу, мужчина совершил грубый дисциплинарный проступок. На судебном заседании он признал себя полностью виновным, пояснив тем, что ему стало страшно.

Капитан юстиции просил назначить ему арест на срок 30 суток, военный прокурор тоже. Судья решил ограничиться 25 сутками на гауптвахте.

Как писали Юга.ру, в начале октября в ЮФО зарегистрировали первый иск к военному комиссариату по частичной мобилизации. Его подал 43-летний житель Волгограда.