Белореченские старшеклассники поучаствуют в федеральном конкурсе сочинений «Горячий снег»

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Старшеклассники из всех городов присутствия компании «ЕвроХим» напишут сочинение о ключевом сражении Сталинградской битвы

Старшеклассники со всех городов присутствия компании «ЕвроХим» напишут сочинение о Котельниковской операции — ключевом сражении Сталинградской битвы, описанном в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Конкурс приурочен к празднованию 80-летия Сталинградской битвы в 2023 году и проводится с целью сохранения и актуализации исторической памяти среди молодежи.

Белореченские школьники проведут самостоятельную работу по изучению романа и одноименного фильма «Горячий снег», после чего приступят к написанию конкурсных работ. Затем сочинения ребят оценит региональная конкурсная комиссия, а лучшие работы направят в федеральный этап. 

Федеральный конкурс сочинений «Горячий снег» пройдёт в рамках всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» Федерального агентства по туризму. Инициатор конкурса — минерально-химическая компания «ЕвроХим» в партнерстве с Союзом писателей России, АНО «Национальные приоритеты» и Российским военно-историческим обществом.

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Как писали ранее Юга.ру, ЕвроХим-БМУ провёл экскурсию для школьников в рамках акции «Наука рядом».

Великая Отечественная война Дети ЕвроХим Конкурсы Культурное наследие Литература Министерство культуры России

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