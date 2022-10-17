Белореченские старшеклассники поучаствуют в федеральном конкурсе сочинений «Горячий снег»

Старшеклассники из всех городов присутствия компании «ЕвроХим» напишут сочинение о ключевом сражении Сталинградской битвы

Старшеклассники со всех городов присутствия компании «ЕвроХим» напишут сочинение о Котельниковской операции — ключевом сражении Сталинградской битвы, описанном в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Конкурс приурочен к празднованию 80-летия Сталинградской битвы в 2023 году и проводится с целью сохранения и актуализации исторической памяти среди молодежи.

Белореченские школьники проведут самостоятельную работу по изучению романа и одноименного фильма «Горячий снег», после чего приступят к написанию конкурсных работ. Затем сочинения ребят оценит региональная конкурсная комиссия, а лучшие работы направят в федеральный этап.

Федеральный конкурс сочинений «Горячий снег» пройдёт в рамках всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» Федерального агентства по туризму. Инициатор конкурса — минерально-химическая компания «ЕвроХим» в партнерстве с Союзом писателей России, АНО «Национальные приоритеты» и Российским военно-историческим обществом.

Финалистов определит экспертное жюри из числа представителей компании «ЕвроХим», АНО «Национальные приоритеты», Минкультуры и Союза писателей России.