В Краснодаре дольщикам выплатили 58 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре из реестра проблемных объектов исключили ЖК, который строила компания «Серебряные пруды»

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2014 году в Краснодаре по улице Россинского ООО «Серебряные пруды» начало строить многоэтажку. Позже стройку забросили. 

Наблюдательный совет «Фонда развития территорий» совместно с властями края решил восстановить права дольщиков, выплатив им компенсации. Обманутым дольщикам вернули более 58 млн рублей, а долгострой исключили из реестра проблемных.

Ранее Юга.ру рассказывали, что прокуратура Сочи направила в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщиков. Руководство компании украло 74 млн рублей.

Краснодар Обманутые дольщики

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В Краснодаре дольщикам выплатили 58 млн рублей
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