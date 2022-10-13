В Краснодаре дольщикам выплатили 58 млн рублей

В Краснодаре из реестра проблемных объектов исключили ЖК, который строила компания «Серебряные пруды»

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2014 году в Краснодаре по улице Россинского ООО «Серебряные пруды» начало строить многоэтажку. Позже стройку забросили.

Наблюдательный совет «Фонда развития территорий» совместно с властями края решил восстановить права дольщиков, выплатив им компенсации. Обманутым дольщикам вернули более 58 млн рублей, а долгострой исключили из реестра проблемных.

Ранее Юга.ру рассказывали, что прокуратура Сочи направила в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщиков. Руководство компании украло 74 млн рублей.