В Краснодаре психолог расскажет как справиться с чувством тревоги и найти внутреннюю опору

Краснодарский край

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  • © Фото Анастасии Гепп с сайта pixabay.com
    © Фото Анастасии Гепп с сайта pixabay.com

1 октября в экоцентре «Собиратор» клинический психолог Анна Ольшевец проведет бесплатную лекцию

В Краснодаре 1 октября в экоцентре «Собиратор» пройдет лекция клинического психолога. Анна Ольшевец расскажет, как обрести внутреннюю опору и что делать, когда не покидает ощущение, что «земля ушла из-под ног».

Также участники выполнят практические задания и смогут задать вопросы психологу. Лекция начнется в 13:00 и продлится час. Вход будет свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке

После объявления частичной мобилизации у россиян резко повысился уровень тревожности. Согласно исследованию Фонда общественного мнения, 25 сентября 69% опрошенных ответили, что среди их знакомых и родных преобладает тревожное настроение. Такой же ответ неделей ранее давали только 35%.

Спокойствие ощущают всего 26% респондентов, а неделей ранее этот процент составлял 57. Главным событием недели 47% опрошенных назвали частичную мобилизацию. 

В феврале Юга.ру поговорили с психологом о том, как справиться со стрессом, когда пугают большинство новостей. Как сохранять спокойствие в информационном пространстве и справиться с панической атакой можно почитать здесь.

Афиша Краснодар Психология

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В Краснодаре психолог расскажет как справиться с чувством тревоги и найти внутреннюю опору
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