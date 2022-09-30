В Краснодаре психолог расскажет как справиться с чувством тревоги и найти внутреннюю опору

В Краснодаре 1 октября в экоцентре «Собиратор» пройдет лекция клинического психолога. Анна Ольшевец расскажет, как обрести внутреннюю опору и что делать, когда не покидает ощущение, что «земля ушла из-под ног».

Также участники выполнят практические задания и смогут задать вопросы психологу. Лекция начнется в 13:00 и продлится час. Вход будет свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

После объявления частичной мобилизации у россиян резко повысился уровень тревожности. Согласно исследованию Фонда общественного мнения, 25 сентября 69% опрошенных ответили, что среди их знакомых и родных преобладает тревожное настроение. Такой же ответ неделей ранее давали только 35%.

Спокойствие ощущают всего 26% респондентов, а неделей ранее этот процент составлял 57. Главным событием недели 47% опрошенных назвали частичную мобилизацию.

В феврале Юга.ру поговорили с психологом о том, как справиться со стрессом, когда пугают большинство новостей. Как сохранять спокойствие в информационном пространстве и справиться с панической атакой можно почитать здесь.