Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище 1,2 млн рыб, чтобы снизить его зарастание

Сотрудники Ростовской АЭС выпустили в Цимлянское водохранилище более 850 тыс. молоди сазана и 420 тыс. мальков белого амура

Это произошло в Котельниковском районе (Волгоградская область) с участием журналистов региональных СМИ в рамках экологического пресс-тура от Ростовской АЭС. Перед массовым выпуском мальков специалисты Азово-Черноморского управления Росрыболовства провели контрольный отлов и взвешивание.

«Есть научные рекомендации по выпуску молоди — средний вес мальков сазана должен составлять 10 граммов, а белого амура — 25 граммов. Так они быстро приживаются. Любое восполнение водных биоресурсов — очень важное, социально значимое мероприятие», — заявил замначальника Азово-Донского филиала ФГУП «Аздонрыбвод» Денис Чернявский.