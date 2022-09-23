Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище 1,2 млн рыб, чтобы снизить его зарастание
Сотрудники Ростовской АЭС выпустили в Цимлянское водохранилище более 850 тыс. молоди сазана и 420 тыс. мальков белого амура
Это произошло в Котельниковском районе (Волгоградская область) с участием журналистов региональных СМИ в рамках экологического пресс-тура от Ростовской АЭС. Перед массовым выпуском мальков специалисты Азово-Черноморского управления Росрыболовства провели контрольный отлов и взвешивание.
«Есть научные рекомендации по выпуску молоди — средний вес мальков сазана должен составлять 10 граммов, а белого амура — 25 граммов. Так они быстро приживаются. Любое восполнение водных биоресурсов — очень важное, социально значимое мероприятие», — заявил замначальника Азово-Донского филиала ФГУП «Аздонрыбвод» Денис Чернявский.
Краснодарскому краю и всему югу страны грозит опустынивание:
Выпущенная рыба за два года достигнет зрелого возраста и сможет бороться с растительностью водоема.
«Мелиораторами этих рыб называют потому, что растительноядные породы предотвращают зарастание водоемов и тем самым улучшают качество воды в них. Кроме того, в этом году мы уже выпустили 34 тыс. молоди стерляди в бассейн Азовского моря. В следующем году мы продолжим зарыбление водоемов», — рассказала ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Юлия Фетисова.
В пресс-службе электростанции добавили, что сегодня особо остры проблемы с обеспечением населения качественной водой, орошением полей, работоспособностью мелиоративной системы и естественных нерестилищ ценных видов рыбы Дона и Цимлянского водохранилища. С 2015 года в Дон и Цимлянское водохранилище выпущено более 70 млн мальков ценных пород — стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика.