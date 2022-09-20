В Краснодаре на конференции обсудят тренды авторынка

В программе выступления ведущих экспертов отрасли и разбор трендов южного автомобильного рынка. В числе спикеров — аналитики, менеджеры продуктов и руководители по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, представители «Автотеки», «Макспостера», «Максимум», «Оками», «Харабы», CallTouch, EXPOCAR, а также дилерские центры.

Они разберут аналитику спроса и предложения на авторынке Краснодарского края, кейсы выкупа автомобилей у частников и расширения географии продаж, обсудят тенденции и особенности автоиндустрии юга, поделятся опытом продаж. Также спикеры расскажут об алгоритмах работы «Авито Оценки», канале выкупа «Авито Аукцион» и других продуктах Авито Авто.

Регистрация на мероприятие, актуальная программа и список спикеров доступны на сайте «Авито для бизнеса». Участие бесплатное.

Начало конференции в 13:00. Мероприятие пройдёт в арт-пространстве «Бронзовая лошадь» по адресу улица Калинина 291.

«Высшая передача Авито Авто» — это серия конференций для автодилеров. В 2022 мероприятие стало серебряным призером премии «Событие года» в номинации «Лучшее Road Show». Цикл конференций прошёл уже в шести городах России, объединив более 100 экспертов авторынка и 1 тыс. 500 представителей бизнеса. В Краснодаре «Высшая передача Авито Авто» пройдёт впервые.