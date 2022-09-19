В Новороссийске чиновник потратил из бюджета 700 тыс. рублей на архитектурные конструкции. Их так и не установили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Чиновнику из Новороссийска выписали штраф за нецелевое использование бюджетных средств

В Новороссийске в одном из госучреждений неправомерно расходовали средства нацпроекта «Образование», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что руководитель учреждения по проектированию и строительству оплатил 14 малых архитектурных форм стоимостью 696 тыс. рублей. Но их так и не установили.

Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Теперь он должен выплатить штраф. Его сумму в ведомстве не уточнили.

Ранее Юга.ру рассказывали, что главный архитектор Усть-Лабинского района получил штраф за попытку взятки. Он вымогал у юриста 70 тыс. рублей

Коррупция Новороссийск Суд Чиновники

Новости

В Новороссийске чиновник потратил из бюджета 700 тыс. рублей на архитектурные конструкции. Их так и не установили
В Краснодаре состоится премьера оперы Чайковского «Иоланта»
На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы. В городе объявили штормовое предупреждение
Туристам предлагают встретить Новый год на Крымском мосту
Девятимесячный Тёма из Донецка нуждается в лечении, но получить его бесплатно в России он не может
На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов

Лента новостей

Реклама на сайте