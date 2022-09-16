В Новороссийске на берегу моря установили скульптуру туристок в стрингах
Деревянных девушек в купальниках установили на мысе Суджук
В Новороссийске на мысе Суджук установили деревянную скульптуру. Её сделал резчик по дереву Валерий Андреев и опубликовал фото работы на своей странице в соцсетях.
Инсталляцию скульптор создал в виде трех женщин в открытых купальниках, сидящих спиной к отдыхающим. В комментариях жители оценили скульптуру и написали, что обязательно сходят посмотреть.
Ранее Юга.ру рассказывали, что фотографы из Сочи устроили перформанс и попросили туристов перестать ходить по городу в купальниках. Они провели фотосессию на городской набережной с табличками «Оденься» и «Одежда украшает туриста».
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