В Новороссийске на берегу моря установили скульптуру туристок в стрингах

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы Валерия Андреева в инстаграме (соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ)
    © Скриншот страницы Валерия Андреева в инстаграме (соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ)

Деревянных девушек в купальниках установили на мысе Суджук

В Новороссийске на мысе Суджук установили деревянную скульптуру. Её сделал резчик по дереву Валерий Андреев и опубликовал фото работы на своей странице в соцсетях.

Инсталляцию скульптор создал в виде трех женщин в открытых купальниках, сидящих спиной к отдыхающим. В комментариях жители оценили скульптуру и написали, что обязательно сходят посмотреть.

Ранее Юга.ру рассказывали, что фотографы из Сочи устроили перформанс и попросили туристов перестать ходить по городу в купальниках. Они провели фотосессию на городской набережной с табличками «Оденься» и «Одежда украшает туриста».

Искусство Новороссийск

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