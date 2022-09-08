В Краснодаре заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Краснодарский край

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  • © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com
    © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com

Поставить бесплатно прививку от гриппа в Краснодаре теперь можно в мобильных пунктах вакцинации

В Краснодаре с 8 сентября заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они работают каждый день с 9:00, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Пункты работают по будням на Театральной площади и в сквере им. Жукова до 18:00. По выходным прививку можно поставить до 17:00 в Чистяковской роще и на Солнечном острове. Также вакцинироваться можно во всех поликлиниках города.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Краснодарском крае в конце августа. В это же время в регионе зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. С 17 августа число заражений превысило отметку в 100 человек за сутки. В больницах стали разворачивать дополнительные койки, а медики чаще фиксировали смерти тяжелобольных. Обязательный масочный режим вводить в крае пока не планируют. 

Также Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V» до 9-12 месяцев. такое решение приняли на основании лабораторных исследований.

Вакцинация Здравоохранение Краснодар

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