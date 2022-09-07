В Усть-Лабинске главный архитектор района получил штраф за попытку взятки

Чиновник из Усть-Лабинска требовал взятку у юриста. За это на сотрудника мэрии завели уголовное дело

В Усть-Лабинске суд вынес приговор исполняющему обязанности начальника районного управления архитектуры. В начале июня его задержали при попытке получения взятки, сообщил «Усть-Лабинск Инфо».

По данным издания, руководитель управления вымогал у юриста 70 тыс. рублей. За эти деньги чиновник обещал ускорить сроки выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом, документы не могли выдать в управлении с 2018 года.

О случившемся юрист сообщил в правоохранительные органы. После этого в июне под контролем полиции мужчина передал деньги архитектору и его задержали.

В пресс-службе краевого суда Юга.ру рассказали, что мужчину осудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). В качестве наказания ему назначили штраф в размере 400 тыс. рублей и запретили занимать должности на госслужбе на три года.

Как писали Юга.ру, бывший глава Апшеронского района получил штраф в 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Также в Сочи завели уголовное дело на мужчину, который пытался дать взятку в размере 800 тыс. рублей за документы на землю.