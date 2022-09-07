За шесть месяцев из Краснодарского края за рубеж уехали больше 17 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем год назад

С января по июнь 2022 года из Краснодарского края в другие страны переехало в два раза больше человек

Краснодарстат опубликовал статистику по миграции населения за последние полгода. Согласно данным, с января по июнь 2022 года в другие страны из Краснодарского края переехали 17, 8 тыс. человек. В списке самых популярных стран — Армения, Украина, Казахстан, Узбекистан.



Количество уехавших превысило число прибывших в регион на 4 тыс. человек. Из-за границы на Кубань прибыло 12,9 тыс. человек. Чаще всего на Кубань переезжали из Казахстана, Таджикистана и Туркмении.

Всего за первые полгода в Краснодарский край приехало 73,2 тыс. человек. Уехало из региона 69,9 тыс. человек. Миграционный прирост составил 3,4 тыс. человек. Это в пять раз меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее Юга.ру писали о краснодарцах, которые покинули страну после 24 февраля. Они рассказали, как приняли это решение, с какими трудностями столкнулись на родине и за ее пределами и собираются ли вернуться.