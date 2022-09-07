В Краснодарском крае мужчина украл 20 тонн кабачков и теперь ему грозит 6 лет тюрьмы

В Усть-Лабинском районе будут судить мужчину, который украл кабачки на 650 тыс. рублей

В Усть-Лабинском районе 30-летний мужчина вместе со своим знакомым решили украсть сельхозпродукцию под видом перевозки. По поддельному паспорту они оформили подложные документы и регистрационные знаки на автомобиль. А после этого взяли заказ на перевозку 20 тонн кабачков из станицы Кирпильской Краснодарского края в Пермь.

Мужчины договорились о сделке, загрузили в автомобиль кабачки и получили 50 тыс. рублей в качестве предоплаты. Перевозить товар они не стали, а распорядились им по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 650 тыс. рублей.

В отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас он находится под стражей. Материалы дела направили в суд. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что обвиняемому грозит наказание в виде шести лет заключения.

Как писали Юга.ру, в Тбилисском районе продавец вытолкала из магазина грабителя с ножом и вызвала полицию. Мужчину задержали и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.