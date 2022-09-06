В Краснодарском крае планируют увеличить доходы бюджета за счёт налогов предпринимателей из других регионов

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, власти региона хотят обязать платить налоги в местную казну бизнесменов, которые работают в крае, но по специальному режиму налогообложения отправляют отчисления в бюджет других регионов.



«По нашим предварительным оценкам, сумма выпадающих доходов из бюджета края только по индивидуальным предпринимателям, которые ведут бизнес на Черноморском побережье, составляет почти три миллиарда рублей. Для мобилизации этих доходов потребуется внесение изменений в законодательство», — предложила исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Краснодарскому краю Елена Пивоварова.



Губернатор края эту инициативу поддержал и поручил разработать предложения по изменению в Налоговый кодекс России.



«Пошагово проработаем этот вопрос. Для нас важно, чтобы налоги предпринимателей, работающих на территории региона, поступали в наш бюджет. От этого зависит качество жизни кубанцев и дальнейшее развитие Краснодарского края», — сказал Вениамин Кондратьев.

В июле стало известно, что в этом году бюджет края получил дополнительно 17 млрд рублей. Это связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов. В ЗСК при этом заметили, что край планирует увеличить расходы на мероприятия по содействию занятости населения.

5 сентября пресс-служба края сообщила, что в регионе планируют поднять зарплату бюджетникам, в том числе учителям и медицинским работникам. Правда, на сколько не сообщается.

В июле этого года стало известно, что Краснодарский край берёт шефство над Харьковской областью. А в августе бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что Кубань поможет региону в строительстве трех школ.