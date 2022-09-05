Около парка «Краснодар» загорелась многоэтажка. Показываем фото и видео с места происшествия

Днем 5 сентября в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской начался пожар в одной из многоэтажек. Эвакуировали 85 человек

На месте происшествия очевидцы рассказали, что пожар начался в курилке коммерческого помещения. По словам одного из сотрудников частного охранного предприятия, такая ситуация происходит уже второй раз. Около четырех лет назад в этом доме уже случался пожар по вине сотрудников частных организаций на первом этаже.

«Я выглянула, поняла, что начался пожар и мы сразу выбежали. Взяли рюкзаки, телефоны и побежали. Я побежала через другой вход, потому что через основной уже боялась выходить», — рассказала стоматолог из клиники, рядом с которой начался пожар.

Женщина не пострадала, а вот её коллега обжег руку, когда выходил из здания. На него сверху капнул пластик.

Всего из дома эвакуировали 85 человек. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Точная причина огня неизвестна. Очевидцы рассказывают, что пожар начался на курилке. Сотрудники правоохранительных ведомств сказали, что могло произойти короткое замыкание.

Женщина, которая проживает на седьмом этаже дома, рассказала, что в её квартире не было дыма. Она поняла, что начался пожар, когда увидела дым за окном. Вместе с собакой её из дома вывел пожарный. Правая рука женщины была в черной копоти.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что загорелась обшивка здания на 1 и 2 этажах. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Полностью пожар потушили в 12:44.