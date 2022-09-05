Независимые СМИ выступили за освобождение Ивана Сафронова. Приговор сегодня вынесет Мосгорсуд

5 сентября независимые СМИ, пишущие на русском языке, опубликовали одинаковые тексты «Журналистика — не преступление. Мы требуем освобождения Ивана Сафронова». Сегодня журналисту в Мосгорсуде вынесут приговор

5 сентября на сайтах и в соцсетях изданий «Медуза*»,«Дождь*», «Медиазона*»,«Вёрстка», «Такие дела» и других появились одинаковые тексты с призывом освободить Ивана Сафронова. Слушания в Мосгорсуде по делу Сафронова начнутся 5 сентября в 16:00. В зале суда будет вынесен приговор журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Обвинение запросило для него 24 года лишения свободы. Вот что пишут независимые СМИ.

UPD: Ивана Сафронова признали виновным и приговорили к 22 годам лишения свободы. Также Мосгорсуд назначил журналисту 500 тыс. рублей штрафа и два года ограничения свободы после отбывания приговора. Слушатели в зале суда аплодировали Сафронову и скандировали «Свободу!». «Признать меня виновным — значит признать, что в России журналистская работа — это преступление», — говорил он 30 августа в последнем слове.

«Мы требуем освобождения Ивана Сафронова

30 августа 2022 года прокуратура потребовала приговорить бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который освещал темы военной промышленности и космоса, к 24 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене».

Это устрашающий срок, однако ФСБ так и не предоставила каких-либо доказательств вины журналиста. Более того, 29 августа издание «Проект**» опубликовало расследование, в котором сопоставило факты из обвинительного заключения, которые ФСБ называет гостайной, с данными, находящимися в открытых источниках. Обычный поиск в интернете показал, что обвинения в адрес Ивана Сафронова не выдерживают критики: использованная информация на момент написания им материалов находилась в открытом доступе, где ее мог увидеть каждый.

Кроме того, обвинение никак не подтвердило и то, что журналист имел доступ к секретным материалам и тем более передавал их какой-либо разведке. В деле нет и доказательств получения им вознаграждения от иностранных спецслужб.

В целом обвинительное заключение представляет собой описание активной и качественной журналистской работы Ивана Сафронова — и противоправной деятельности ФСБ, установившей слежку за ним еще в 2014 году.

В нормальной ситуации публикация «Проекта**» вызвала бы скандал и повлекла за собой полное оправдание журналиста и наказание тех, кто его незаконно преследует. Однако в нашей реальности суд спокойно готовится вынести приговор невиновному, и надежды на то, что он будет оправдательным, почти нет. Такова статистика российских судов.

Во время следствия на Ивана Сафронова и его адвокатов оказывалось сильнейшее давление: он провел в СИЗО «Лефортово» два года без возможности увидеть близких и даже позвонить матери; двое его адвокатов — Иван Павлов и Евгений Смирнов — были вынуждены уехать из страны из-за угроз, еще один — Дмитрий Талантов — сидит в СИЗО.

Несмотря на это, Иван Сафронов не пошел на сделку с совестью и не оговорил себя, хотя ФСБ не раз предлагала ему признать вину и раскрыть свои журналистские источники в обмен на уменьшение наказания. Требование приговорить Сафронова к невероятному сроку в 24 года — это месть, в том числе за твердость духа журналиста и отказ идти на сотрудничество.

Нам очевидно, что причина преследования Ивана Сафронова не в «госизмене», которая ничем не подтверждена, а в его журналистской работе и материалах, которые он публиковал без оглядки на мнение Минобороны и российской власти.

Мы требуем:

— немедленного освобождения Ивана Сафронова из-под стражи;

— пересмотра дела и приобщения к нему всех материалов, предоставленных защитой;

— отвода состава суда, доказавшего делом свою предвзятость и ангажированность;

— расследования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в ходе следствия.

Мы призываем журналистов и просто неравнодушных людей требовать от властей выполнения этих требований. Журналистика — не преступление. Иван Сафронов должен быть оправдан».





*признаны в России иноагентами

**признан в России нежелательной организацией