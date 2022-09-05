Онлайн-оплата парковок в Краснодаре опять не работает из-за атак хакеров
4 сентября мэрия Краснодара заявила, что муниципальные парковки можно оплатить только через паркоматы
Сайт parkingkrd.ru и мобильное приложение «Городские парковки Краснодара» работают с перебоями. Департамент транспорта и дорожного хозяйства уточнил, что сбои вызваны хакерскими атаками. Специалисты стараются устранить неполадки как можно быстрее.
Сайт мэрии пообещал дополнительно сообщить о восстановлении системы оплаты. Через сайт и приложение оплатить парковки можно было банковскими картами. Паркоматы принимают карты Visa и MasterCard, а владельцы карт «Мир» могут платить и бесконтактно смартфоном.
Как сообщали Юга.ру, в конце марта сайт и приложение оплаты краснодарских парковок не работали по той же причине.
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