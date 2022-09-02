В Адыгее запустят первый автоматический пункт весогабаритного контроля грузового автотранспорта

Он располагается на 19-м километре автомобильной дороги Красногвардейское — Уляп — Зарево. Автоматическая интеллектуальная система комплекса предназначена для выявления превышения веса и габаритов грузовых автомобилей. В правительстве региона создали специальную межведомственную комиссию под руководством главы Минстроя Адыгеи Валерия Картамышева. Ожидается, что это позволит более эффективно интегрировать пункт в региональную транспортную инфраструктуру. После завершения строительства комплекс какое-то время будет работать в тестовом режиме.

«Согласно госконтракту, работы должны завершится к концу сентября, но всё указывает на то, что он будет выполнен с опережением. Мы уже приступили к строительству второго такого пункта в республике», —сообщил Антон Аверьянов, замдиректора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам.

В случае перегруза нарушивший нормы водитель увидит на специальных табло предупреждение. В настоящее время специалисты проводят пуско-наладочные и поверочные работы на оборудовании.

«Движение по дорогам грузовых автомобилей, вес которых зачастую значительно превышает установленные правилами допустимые параметры, быстро приводит к разрушению дорожного полотна и увеличивает затраты на его ремонт. Внедрение комплекса ВГК поможет без влияния человеческого фактора навести порядок на дорогах республики и исключить нарушение правил движения тяжеловесным и крупногабаритным транспортом», — отметил руководитель Центра безопасности дорожного движения Республики Адыгея» Даур Аргун.

Всего на дорогах Адыгеи до конца 2014 года планируют построить шесть таких пунктов.